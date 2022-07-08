عين على الأسياف وعين على الغبّة، هذا ما تعلمه من والده وهو بعمر 6 سنوات، اكتسب الخبرة الوافية وعرف أسرار وأماكن الصيد والأسماك حتى وصل الى القمة، صفحة «بحري» تلتقي بالحداق حمد الأنصاري الذي حدثنا عن بداياته على الأسياف، وأهم أساسيات الصيد الناجح، وأفضل أماكن تواجد النقرور ومواسمه، وأين تتواجد الشيمة، وما أفضل أماكن الصيد حاليا وما السمكة الحاضرة فيها، كما أطلعنا الأنصاري على طريقة صيد الچنعدة وأماكنها، وما هي ييمة الشماهي المفضلة وأفضل مواسمه، ووقت صيد الشعم، وما هي ييمتها في الصيف والشتاء، وما الفرق بين صيد الشمال والجنوب، والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة، فإلى التفاصيل:



تولعت بالبحر والصيد منذ الصغر وكنت أرافق الوالد، ربي يطول بعمره، الى صيد الأسياف من عمر 6 سنوات لغاية 15 سنة وتعلمت أشياء كثيرة منه في الصيد من اختيار السيف المناسب للصيد وأنواع الييم حق كل سمچة وأحجام الخيوط المناسبة وحسبة المايات والموادع ومعلومات بحرية أخرى متنوعة، وبعد أخذ الخبرة الكافية والاعتماد على النفس اشتري لي الوالد طرادا بحجم 14 قدما وكنت أروح أحدق فيه الى الفنطاس وجليعة، وأيضا مرافقة الأصدقاء الى أغلب المحادق الشمالية والجنوبية.



النقرور مهدد بالانقراض



ويضيف: النقرور من الأسماك المهددة بالانقراض وأصبح صيده بكميات قليلة عن السابق، وأفضل أماكن تواجده أطيان الفنطاس والدفان وكبر وبعض الطبعانات، أما بالنسبة للشيم مأكول أهل الحشيم فصيدها متعة حقيقية وأفضل أماكن صيدها الدردور وجسر جابر وفيلكا وعوهة وخوارير الصبية.



الحيشان وجسر جابر الأفضل بالصيد



ويتابع: أفضل الأماكن التي يفضلها الحداقة حاليا هي الحيشان وجسر جابر، وذلك بسبب تواجد الشعم والشيم والنويبي والطريجعي، الصيد بشكل عام توفيق من رب العالمين، والسبيطي يبي هدوء وماية معينة ويفضل الييمة الحية أو الفرش تكون من نفس مكان مرعاه، ولا يوجد شي اسمه أصيد بكل طلعة، بالنهاية كل بياخذ نصيبه.



چنعدة الشتاء بالغزر



ويضيف: الچنعدة موجودة طول السنة تقريبا لكن من موسم إلى آخر يختلف حجمها وعددها وأماكن تواجدها، بالشتاء تصعد الى الغزر وفي فصل الصيف تنزل قريب الأسياف، وصيدها الدارج عن طريق الجق والتشخيط بالقفشة والبورد، وتقدر تصيدها محاياة، أما بالنسبة للشماهي فهي سمچة غالبا تواجدها في الطبعانات وييمتها المفضلة الربيانة الجامبو أما بالنسبة للخيط 70 ووقت صيدها فغالبا من شهر مارس الى أغسطس.



الشعم مكانه الرقوق



وأضاف: سمكة الشعم من أفضل الأسماك الكويتية والمحبوبة عند أهل البحر أخذ طعم ولذة وجوده لا يعلى عليها، والشعم عندنا نوعان الأزرق والأصفر وأفضل أوقاته يكون في شهر أكتوبر حتى مارس، ويونيو ويوليو تحصله بأحجام كبيرة، يفضل الرقوق عن الغزر وييمته في فصل الشتاء الربيان ومصران الدجاج وخلال فصل الصيف يبي الشريب، تتواجد بالحيشان بكل وقت لكن تزيد وتنقص أعدادها من فترة إلى أخرى.



صيد الشمال والجنوب



أما الفرق بين صيد الجنوب والشمال فأكد ان أغلب أماكنه معروفة مثل عوهة، الصبية، الركسة الشمالية والجنوبية، الدردور والطبعانات، أما الجنوب فأقواعها وجزرها كثيرة وحتى في الغوص الماية صافية وسمكتها حاضرة بأماكن مختلفة وأيضا موسم التشخيط حول الجزر عكس الشمال فالنهاية سواء صيدك شمال أو جنوب، أخذ بالأسباب، حسبة الماية الصح والييمة الطيبة والخيوط ذات الجودة العالية.



ختامية



واختم الأنصاري قائلا: أكثر شيء يضايق كل حداق موضوع المراسي البرية وخصوصا مسنة الفنطاس وعدم توافر مواقف لأهل البحر، وأيضا التلوث الحاصل الذي دمر بحرنا والقراقير (اتلفونا) وراح يجي يوم تنقطع السمچة ويختفي الصيد إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه حاليا، ونصيحة أقدمها لإخواني الحداقة حاولوا دائما انكم تغيروا بطريقة الصيد وتجربوا أكثر من مكان وهذا الشيء يعطيكم فرصا أكبر للصيد، وربي يوفق الجميع.