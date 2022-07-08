القاهرة - سامي عبدالفتاح



حقق فريق منتخب السويس (الدرجة الثانية) أولى مفاجآت دور الـ 16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم (نسخة 2021) بعد أن تغلب على طلائع الجيش، الذي يحتل المركز السادس في جدول الترتيب بالدوري المصري، وأحرز هدف الفوز لفريق منتخب السويس اللاعب عادل إمام.



وفي مباراة أخرى بمسابقة الكأس، تخطى فريق بيراميدز عقبة منافسه سيراميكا كليوباترا، بنتيجة (2-1)، تقدم التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز في الدقيقة 17 من عمر المباراة، ثم أضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 67 عن طريق إسلام عيسى، وسجل سيراميكا كليوباترا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 69 عن طريق حمزة مجدي من خطأ دفاعي.



إلى ذلك، اختتمت منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في الجزائر بمشاركة البعثة المصرية والتي حصدت 51 ميدالية متنوعة، وآخرها فضية كرة اليد، بعد المباراة النهائية أمام المنتخب الإسباني والتي خسرها الفراعنة بفارق هدف واحد (27-28).



واحتلت بعثة مصر المركز السادس في الترتيب العام للبطولة برصيد 51 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 13 ذهبية، و15 فضية بالإضافة إلى 23 برونزية، بينما جاءت في المركز الثاني في ترتيب الدول العربية، والتي تتصدرها الجزائر.



واعتلت إيطاليا المركز الأول في ترتيب الدول برصيد 159 ميدالية، تليها تركيا برصيد 108 ميداليات، ثم فرنسا 81 ميدالية.