الدوحة - فريد عبدالباقي



يخضع المحترف المغربي بدر بانون إلى فحص طبي في سبيتار، مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي، تمهيدا لإتمام إجراءات انضمامه إلى صفوف نادي قطر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع ناديه الأهلي المصري بالانتقال إلى الدوري القطري مقابل 3 ملايين دولار.



ومن المتوقع أن يخضع بدر بانون إلى فحص طبي شامل على جميع أجزاء الجسم للاطمئنان على حالته الصحية، حيث عانى اللاعب من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا التي أثرت على عضلة القلب والرئتين واحتاج لفترة طويلة للتعافي من جراء الإصابة.



هذا، ورفضت إدارة النادي الأهلي تجديد تعاقدها مع الإسباني خوسيه بوزو لموسم جديد، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع العميد بنهاية الموسم الماضي، حيث انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد والقادم من صفوف نادي رايو فايكانو الإسباني ليحل بديلا للمحترف الصربي ماركو جوفتوفيتش الذي تم إنهاء عقده بالتراضي مع النادي القطري.



ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن محترفه الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد أن تعاقد النادي مع الجزائري سفيان هني في صفقة انتقال حر من صفوف نادي الغرافة، ليحل بديلا للاعب المغربي سفيان بوفتيني الذي تم فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، لينتقل إلى صفوف نادي الوصل الإماراتي في صفقة انتقال حر، وضم الإيراني شجاع خليل زادة والقادم من صفوف نادي الريان في صفقة انتقال حر أيضا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لينضما إلى الثنائي الإيراني سيد حسين كنعاني، والأردني يزن نعيمات.



من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد القطري لكرة الطاولة التقدم رسميا بملف الترشح لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم لكرة الطاولة عام 2025 المتقدمة لاستضافتها دول الإمارات وأميركا وألمانيا وتركيا وإسبانيا وإيطاليا.



وسيقوم الاتحاد الدولي لكرة الطاولة بإعلان الدولة الفائزة باستضافة كأس العالم خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل المقرر إقامته في مدينة تشنغدو الصينية على هامش منافسات بطولة كأس العالم المقامة خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبلين.



وأكد رئيس الاتحاد القطري والعربي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للعبة خليل بن أحمد المهندي أن دولة قطر تسعى لاستضافة بطولة العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة عام 2000، التي كانت من أنجح البطولات فنيا وتنظيميا على مدار تاريخ المنافسة.