عقد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الثالث لعام 2022 يوم الاثنين 4 الجاري بمقر الغرفة، حيث ناقش عددا من المواضيع المهمة على رأسها منح غرفة تجارة وصناعة الكويت الدراسية لدرجة الماجستير لعام 2022.



وقد استهل رئيس مجلس الأمناء عبدالله الحميضي الحديث بالترحيب بالأعضاء واستعرض نتائج اجتماع لجنة المنح الدراسية لغرفة تجارة وصناعة الكويت، بتوصياتها بتخصيص 10 مقاعد للمنح الدراسية لعام 2022 لدرجة الماجستير، حيث إنه وبعد إغلاق نافذة التقديم يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022 كان عدد طلبات المتقدمين لمنحة الماجستير 33 طلبا.



وقد أشاد الأعضاء بجهود اللجنة في دراسة الطلبات والمفاضلة فيما بينها حسب اللوائح والضوابط المعمول بها في برنامج الابتعاث وقد تقرر اعتماد العشر منح على النحو التالي: منحتان للذكاء الاصطناعي، 4 منح للتجارة الإلكترونية/ إدارة سلاسل الإمداد، منحتان لريادة الأعمال، منحة واحدة لكل من إدارة المخاطر والالتزام والصحة والسلامة المهنية.



كما تمت مناقشة مقترح لتأهيل وتدريب حديثي التعيين في مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير لما لهذا الموضوع من أهمية لتأهيل وتطوير العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وتم الإيعاز للمركز بدراسة هذا المقترح والاستفادة من كافة الجهات التي تقدم هذا النوع من البرامج في الكويت للوصول إلى برنامج تأهيلي عالي الجودة من حيث المضمون ومن الممكن إدراجه ضمن الأنشطة والبرامج التي يقوم بها المركز.



وقد أعرب رئيس مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير عبدالله الحميضي عن فخره بالطلبة الكويتيين المتفوقين والحاصلين على بعثة غرفة تجارة وصناعة الكويت الدراسية لدرجة الماجستير لعام 2022 وتمنى لهم كل التوفيق والتقدم في مساعيهم لاكتساب أرقى المعارف في العلوم الحديثة ونيل أعلى الدرجات والتي سوف يكون لها مردود إيجابي في خدمة الوطن وازدهاره وتقدمه.