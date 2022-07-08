دمشق - هدى العبود



بدأت شركة «م. ب. للإنتاج الفني» عمليات تصوير مسلسل «زقاق الجن» عن نص من تأليف الكاتب محمد العاص، وإخراج تامر اسحق.

ويندرج العمل ضمن إطار أعمال البيئة الشامية، ويلعب أدوار بطولته نخبة من نجوم الدراما السورية، جاء ذلك من خلال بيان صحافي لمكتب الشركة المنتجة حيث أكد الكاتب محمد حبوس لـ«الأنباء» ان حي زقاق الجن عبارة عن منطقة صناعية يقع في حي البرامكة الشهير وسط العاصمة دمشق، يشتهر كسوق صناعي لبيع قطع تبديل السيارات وإصلاحها، ومكان للباعة الجوالين.



وأضاف: كان الحي عبارة عن بساتين حتى خمسينيات القرن الماضي، من هنا كان أهالي المنطقة يحسبون حساب الدخول إليه، لأن إشاعة ما سرت بين الناس أن المنطقة مسكونة بالجن علما ان الحي كان المنفذ الرئيس لتسوق الأهالي من منتجات مشتقات الحليب والخضار والفواكه، لكن تغير الحال عندما اتخذت الدولة قرار التنظيم لتلك الأحياء فنقلت المحال الصناعية الى منطقة حوش بلاس خارج العاصمة دمشق، وبقيت المحال المتخصصة ببيع قطع السيارات، ومن لا يعلم كانت المنطقة مغلقة من الخارج بمعنى عندما يصرخ أحد لا يسمع صوتا يرتد إليه، من هنا جاءت مقولة ان الحي مسكون بالجن.



يذكر ان احداث المسلسل تدور في خمسينيات القرن الماضي وهو من تأليف محمد العاص وتصدى للإخراج تامر إسحاق المتخصص بأعمال البيئة الشامية والمسلسل بطولة أمل عرفة، وأيمن زيدان وشكران مرتجى وصفاء سلطان، كاريس بشار وآخرين.