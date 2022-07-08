دمشق ـ هدى العبود



كشفت الفنانة السورية سلمى المصري أنها انتهت من تصوير عمل مشترك بتركيا حمل اسم «جنايات صغيرة» من إنتاج mbc، وعن مضمون «جنايات صغيرة» تقول سلمى انه مأخوذ من المسلسل التركي «جرائم صغيرة» أبطالها أربع فتيات اجتمعن أيام الدراسة وتربطهن صداقة قوية لكن الظروف فرقتهن ولكن يجتمعن من جديد في ظرف معين.



ومن أبرز النجوم السوريين في المسلسل كاريس بشار وديمة قندلفت وقيس الشيخ نجيب وندى أبو فرحات، ومن الجانب التركي الفنانون جوكتشة بهادر وأسليهان جوربوز وتوليد أوزان وبادة الشيحبيل ومارت فرات وآخرون.



وعن الأعمال الدرامية التي عرضت في رمضان الماضي، قالت المصري: الأعمال التي قدمت خلال شهر رمضان المبارك كانت متميزة وكم كنا تواقين لمشاهدة أعمال إنتاجية سورية اجتماعية جديدة تحاكي الواقع المعيش، ومن شاهد الأعمال التي عرضت خلال شهر رمضان يدرك أنه كانت هناك عدة أعمال عربية وسورية اكتسحت الساحة الدرامية عبر فضائيات رمضان منها: مسلسل كسر عضم» للمخرجة رشا شربتجي، وحوازيق ومسلسل على قيد الحب وجوقة عزيزة وباب الحارة بجزئه الـ 12، هذه النوعية من الأعمال كانت مرايا لما جرى في المجتمع السوري خاصة والعربي عامة، لأنها كانت من أعماق الواقع الاجتماعي السوري، وكي لا نظلم الدراما السورية سبق ان قدمنا أعمالا اجتماعية ذات قيمة.



وعن المسرح، قالت: كم أتمنى العودة الى تلك الخشبة السحرية، لكن هذه العودة يجب ان تترك لي نقطة مضيئة جديدة في حياتي من خلال النص الجيد، وآخر عمل مسرحية قدمتها كانت من خلال مسرحية شقائق النعمان مع القدير دريد لحام.



وختمت: أريد ان انوه بأننا افتقدنا الأعمال الكوميدية التي تجلب السعادة لقلوب المشاهدين خاصة المشاهد السوري الذي افتقد البسمة نتيجة الأوضاع الصعبة التي مرت على البلاد، وحبذا لو أننا نشاهد أعمال القدير ياسر العظمة فمراياه تغزو الفضائيات السورية والعربية معا.