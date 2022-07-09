بيروت - عامر زين الدين

بمناسبة عيد الأضحى المبارك وجه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د.سامي أبي المنى رسالة عشية العيد إلى أبناء الطائفة المغتربين، رأى فيها «اننا نمر في بلادنا بمرحلة صعبة من تاريخنا في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وإن التصدي للمشاكل التي يرزح تحتها مجتمعنا لا يؤتي ثماره النافعة في واقع الفرقة وتشتت الإرادات. وإذا كان الاختلاف في وجهات النظر أمرا طبيعيا، لكنه لا يجب أن يؤثر سلبا على المجتمع، حيث أن المصالح الأساسية يجب أن تكون بمنأى عن اختلاف الآراء والمواقف وعما يعتور ميدان السياسة من تجاذبات، وبنظرنا، فإن مصلحة المجتمع هي الهدف الأسمى من كل المصالح الخاصة، وعلينا جميعا السعي الدؤوب في سبيل نهضته وازدهاره وإزاحة وطأة الهموم عنه، فالناس في عوز وضيقة وينتظرون منا إنجازات ترد إليهم بعضا من الأمل ومن الحقوق المهدورة في هذه البلاد.

وأضاف: «رسالتي إليكم أيها الأحبة، أن تواجهوا المحنة بالمزيد من التضامن وجمع الشمل، في عائلاتكم وقراكم ومجتمعاتكم، وبالترفع عن الصغائر والعداوات، وبالمزيد من الإقبال على عمل الخير والإحسان، وأن تكونوا النموذج الصالح في حفظ بعضكم بعضا، وفي المشاركة في بناء الدولة واحترام القانون، وفي نبذ الفتن وتأكيد الوحدة الوطنية والعمل في سبيل الخير العام».