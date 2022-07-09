هابت وزارة الخارجية بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في سريلانكا إلى تجنب مناطق الاضطرابات والاحتجاجات واتباع توجيهات السلطات المحلية والعمل على مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة.



ودعت الوزارة في بيان صحافي اليوم السبت المواطنين الراغبين بالسفر إلى سريلانكا إلى تأجيل سفرهم.



كما دعت المواطنين الكويتيين المتواجدين في سريلانكا للتواصل مع سفارة دولة الكويت في كولومبو على هواتف الطوارئ التالية لتسجيل بياناتهم وللاجابة عن استفساراتهم ولتقديم المساعدة لهم في حال الحاجة إليها.

طوارئ السفارة

(0094773300077)

طوارئ الوزارة

(009652222540) (0096522225541)