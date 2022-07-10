هبات من رياح الكوس تزيد نسبة الرطوبة خلال الأيام الأخيرة من هذا الأسبوع

منخفض جوي عميق يسيطر على وسط وشرق الجزيرة العربية خصوصاً السواحل الشرقية المطلة على الخليج العربي

البوارح المثيرة للغبار نهاراً والمرسل ليلاً تنتهي 16يوليو لتدخل فترة "الكلة " أو تشلة القيظ أحر أيام السنة

ننصح بالابتعاد عن أشعة الشمس خصوصاً وقت الظهيرة لتجنب الأشعة فوق البنفسجيةالعالية جداً

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق : نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى مقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى الحكومة الرشيدة وإلى الشعب الكويتي والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله بالخير والبركات على وطننا العزيز.



وتابع المرزوق : مثلما توقعنا في الأسبوع قبل الماضي بأن الرياح سوف تخف حدتها في عطلة العيد وسوف تخف على إثر ذلك نسبة الغبار في الجو وترتفع بذلك حرارة الجو وحصل ما توقعناه، لكن الجو وبصورة عامة سوف يبقى مشابها إلى جو أول أيام عيد الأضحى المبارك وذلك بهبوب رياح شمالية غربية تنشط قليلا وعلى فترات وتتجاوز سرعتها في بعض الأحيان (35) كم/س تتخللها هبات من رياح الكوس التي تزيد من نسبة الرطوبة وترفعها في الجو خلال الأيام الأخيرة من هذا الأسبوع وذلك بسبب وجود المنخفض الجوي العميق الذي تبلغ قوته بين (996-1000) مليبار والمسيطر على منطقة وسط وشرق شبه الجزيرة العربية وخصوصا السواحل الشرقية المطلة على الخليج العربي.



وأوضح أن فترة البوارح التي من اهم مميزاتها هبوب الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار في النهار والتي يترسب غبارها في الليل سوف تنتهي يوم السبت 16 يوليو حيث تدخل فترة ((الكلة)) أو تشلة القيظ وهي فترة تعتبر من أحر أيام السنة، والشمس سوف تكون شديدة السطوع مع قلة نسبة الغبار في الجو خصوصا وقت الظهيرة، لذلك ننصح بالابتعاد عن أشعة الشمس، حيث من المتوقع ان تكون الأشعة فوق البنفسجية عالية جدا، وفترة ((الكلة)) أو تشلة القيظ سوف تلحقها بعد أسبوع واحد فترة أخرى هي فترة الباحورة التي تعتبر من الأيام الشديدة الحرارة والتي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية شهر يوليو والمتبوعة بنوء ((المرزم)) والذي يمتاز بتباشير سقوط رطب الجيد مثل رطب البرحي.



وختم المرزوق بالقول : أما بالنسبة إلى حالة البحر فإن بداية من يوم الاثنين 11 يوليو سوف تدخل تيارات الحمل الشديدة الاندفاع وغير الصالحة للصيد مع ارتفاع الموج بين خفيف ومعتدل الموج، ويكون ارتفاعه من (30-60) سم.