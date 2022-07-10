عبدالعزيز الفضلي

دعا رئيس مجلس ادارة جمعية المعلمين حمد الهولي وزارة التربية الى ضرورة إعادة فتح مراكز المعهد الديني في منطقة الأحمدي واستحداث توجيه فني لمادة الاجتماعيات.

جاء ذلك في كتاب وجهه الهولي لوكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب وتلقت «الانباء» نسخة منه حيث قال فيه: نثمن لكم حرصكم الدائم على تعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين الوزارة والجمعية والتي نساهم من خلالها معا على تطوير العملية التربوية والتعليمية وتحسين مخرجاتها.

واضاف: وفي إطار حرص جمعية المعلمين على تعزيز مجالات التعاون المستمرة وكل ما يخص العملية التعليمية والتربوية، يسعدنا أن ننقل لكم مجموعة من المطالبات والمقترحات الخاصة بالتعليم الديني لما له من أهمية كبيرة في المنظومة التعليمية وهي كالاتي:

1. إعادة فتح مراكز المعهد الديني في منطقة الأحمدي.

2. السرعة في تسكين الشواغر الوظائف الإشرافية التعليم الديني (منصب موجه فني أول) لمادة اللغة العربية والعلوم الشرعية

3. استحداث توجيه فني لمادة الاجتماعيات بالتعليم الديني

آملین دراسة هذه المطالبات والمقترحات والتي تأتي تلك المطالبات والمقترحات ضمن إطار تطوير منظومة التعليم الديني من الناحية الإدارية والفنية مما ينعكس على أبنائنا المتعلمين.