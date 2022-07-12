دلال العياف



بحضور جماهيري اكتظت به كراسي قاعة البركة بفندق كراون بلازا الفروانية، اقيم أول من امس حفل غنائي ساهر احياه المطرب يوسف العماني والمطربة الشعبية السعودية موضي الشمراني اللذين عبرا لـ «الأنباء» عن سعادتهما بهذا الحفل الغنائي وبهذه الجماهير الغفيرة التي اتت من كل البلدان الخليجية.



انطلق الحفل بظهور الاعلامية الجميلة حليمة بولند بفستان باللونين الأبيض والفضي يتناسب وأجواء الحفل وكانت لها اطلالة ملفتة ابهرت الجمهور، واختارت مجموعة من غناوي الفنان العماني وقدمتها بطريقة دقيقة، ليصعد بعد ذلك الفنان الرائع يوسف العماني على خشبة المسرح الذي رحب به الجمهور كثيرا ليشعل القاعة بعدها بصوته المميز ورنته المنفردة والخاصة به وأبهر الجمهور والذي تعاطى معه بشكل ملحوظ من خلال «الشربكه» وهو يغني «متيم بالهوى يروي»، وأتبعها بعدد من الأغاني مثل «يعشقني» و«انت بحري وانا اليم»، ليتحمس الجمهور معه بأغنية «يارايح وين مسافر»، وبعدها «قلبي المعذب» ليغني بعدها سامري نقازي من خلال اغنية «مرحبا بعود الخيزران» الذي اشعل القاعة بها، ليلحقها بأغنية «شكرا» و«صادفني وصادفته».



ووسط حماس الجمهور غنى العماني «اه يا الاسمر يازين» للصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر ويلحقها بأغنية «مجنون» ومن ثم غنى من التراث المغربي «شويخ من ارض مكناس» ومن التراث الكويتي تغنى باغنية «شكواي» للمطرب القدير عبدالمحسن المهنا وليختم وصلته بأغنية وطنية بعنوان «فوق بالقمه» الذي ردد الجمهور الغفير كلماتها معه.



وبعد استراحة قصيرة، صعدت الاعلامية حليمة بولند مرة اخرى خشبة المسرح لتقدم صاحبة الحنجرة الذهبية المطربة السعودية الشعبية موضي الشمراني التي رحبت بالجمهور الكبير ترحيب كبير لتنطلق بعد ذلك بوصلتها الغنائية الشجية والطربية من خلال اغنية «انا جاي من بعيد» التي اشعلت القاعة وولعت ها وقدمت من خلالها تحية للكويت وأهلها ليستمر الجمهور بالتفاعل معها من خلال اغانيها التي اختارتها مثل «حب جديد» و«ياناس قلبي» «ومرت الليالي» والتي كانت متعددة الالوان الشعبية مثل «الخبيتي» و«السامري النقازي».