أقدم في العمل «كاركتر» غريباً وأقلد شخصية معروفة



ياسر العيلة



الفنانة شهد سلمان مشغولة حاليا بتصوير مشاهدها في المسلسل الجديد «نفس الحنين»، من بطولة النجمة الهام الفضالة ومرام وأميرة محمد وشهاب حاجية ورانيا شهاب وفي الشرقاوي.

وقالت: العمل انتاج مشترك بين المجموعة الفنية للمنتج باسم عبدالأمير والفنان شهاب جوهر، ومن تأليف محمد النشمي، وإخراج خالد الفضلي.



وحول تفاصيل دورها في العمل، أوضحت: أجسد شخصية «نجاة» وهي «كاركتر» غريب، تعشق الفن القديم، وتسعى لتقليد شخصية معروفة، وتجسد الفنانة إلهام الفضالة دور زوجة ولدي سالم (محمد الوادي)، وتدور بيننا حوارات جميلة، مشيرة الى أن دورها يجمع بين الكوميديا والدراما.



وكشفت شهد عن أنها انتهت ايضا من تصوير مسلسل «جمعنا الهوى»، تأليف وإخراج خالد الفضلي ايضا، وإنتاج المجموعة الفنية للمنتج باسم عبدالأمير، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم مثل إبراهيم الحربي وليلى السلمان وناصر عباس ومحمد الوادي وسلطان المقبالي وغيرهم، لافتة الى انها تجسد فيه دور أم الفنان ناصر عباس، والتي تخاف عليه، خاصة ان به عيبا خلقيا، مشيرة الى انها تتوقع عرض المسلسل قريبا.



من جانب آخر، قالت شهد سلمان إنها انتهت من تصوير دورها في المسرحية الكوميدية «محظوظ ومبروك»، إنتاج «مركز فروغي» لمنصة «شاهد»، والعمل بطولة النجم طارق العلي والنجم محمد الصيرفي والفنان السعودي خالد الفراج ومي عبدالله وآخرين، وفكرة عيسى العلوي، تأليف أحمد فارس، وإخراج د.موسى آرتي.



وأشارت شهد سلمان الى أن هذه هي التجربة الثالثة مع الفنان طارق العلي بالمسرح من بعد مسرحيتي «هلوسة» و«فرحان نسيب زعلان»، كاشفة عن أنها تجسد في المسرحية شخصيتين، الأولى «أم كوكو»، والثانية «غنيمة».