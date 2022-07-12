بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1443هـ، أعرب فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تهانيه بالنجاح الذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة بكل الوزارات والقطاعات في المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي ساهمت بكل إخلاص وتفان في إنجاحه، مشيدا سموه، رعاه الله، باستمرار وتلاحق أعمال التوسعة وازدهارها التي يشهدها بيت الله الحرام واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في كل المشاعر التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك والتي هي محل إشادة وتقدير وثناء الجميع، مقدرا سموه، حفظه الله، الدور الكبير لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ولأخيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لما أولياه من اهتمام معهود وكبير من خلال التنسيق والتكامل بين كل القطاعات المعنية بتنفيذ خطة الحج على أفضل وجه، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.



من جهة اخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس أوخنا خوريلسوخ رئيس منغوليا الصديقة عبر فيها سموه، عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية، ولمنغوليا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.