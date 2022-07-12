بدأت جمعية الهلال الأحمر أمس بتنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي على مئات المحتاجين بقطاع غزة عبر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لإدخال البهجة والسرور على العائلات الفلسطينية التي تعاني من ظروف معيشية وإنسانية صعبة.



وقال عضو مكتب العلاقات العامة والإعلام في «الهلال الأحمر الفلسطيني» عمرو علي في تصريح لـ «كونا» ان الجمعية بدأت تنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي على 1300 عائلة مستفيدة في 5 محافظات فلسطينية بغزة وذلك بدعم من «الهلال الأحمر الكويتي». وأضاف عمرو أنه تم نحر 11 عجلا في أحد المسالخ بمدينة رفح جنوب قطاع غزة بجهود المتطوعين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ووفقا لشروط ومعايير طبية ومراقبة من قبل الجهات المختصة، مشيرا إلى أن الفئات المستفيدة من مشروع توزيع الأضاحي مصنفة ضمن العائلات الفقيرة والمهمشة وأخرى تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة ولديهم أبناء من ذوي الإعاقة وأمراض مزمنة إضافة الى عائلات الأيتام. وأكد ان مشروع توزيع لحوم الأضاحي تمكن من إدخال حالة من البهجة والسرور على العائلات الفلسطينية التي تعاني من ظروف معيشية وإنسانية صعبة وتعاني من حالة الفقر والبطالة بين أبنائها.



وتقدم بالشكر والعرفان الى الكويت أميرا وحكومة وشعبا الى جانب جمعية الهلال الأحمر وكل من ساهم برسم الابتسامة على وجوه العائلات الفلسطينية في عيد الأضحى المبارك. وعبر عدد من المستفيدين من مشروع توزيع الأضاحي عن سعادتهم بتمكنهم من الحصول على لحوم الأضاحي لعجزهم عن شراء أضحية العيد.