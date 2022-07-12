القاهرة - ناهد إمام



أعلن م.حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، عن فتح باب التقدم خلال الفترة من 17 يوليو الجاري إلى 14 أغسطس القادم، لتوفيق الأوضاع لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي التي تقع داخل حدود القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2019، والقرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد «مدينة سفنكس الجديدة»، وذلك نظرا لإقبال المواطنين على توفيق أوضاعهم.



وأوضح نائب رئيس الهيئة للشؤون العقارية والتجارية، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة بمقره الكائن (السليمانية بالكيلو 55 طريق القاهرة -الإسكندرية الصحراوي) على النموذج المعد لذلك والذي يتم صرفه مجانا من مقر الجهاز، مع تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (تسلسل الملكية أصل للاطلاع + صورة).



وأكد م.حاتم محمود حسن، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وحرصا من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.



وقال نائب رئيس الهيئة، إنه في ضوء ما لوحظ من قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراض داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي، فإن الهيئة تحذر من الانصياع وراء تلك الإعلانات، كما تحذر جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي نوع من أنواع التصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة، لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا ولا يعتد به من قبل الهيئة.