وفدان تربويان يغادران بعد العيد إلى الأردن وفلسطين لمقابلة مستوفي الشروط



عبدالعزيز الفضلي



يستعد وفدان من وزارة التربية للمغادرة بعد العيد إلى كل من فلسطين والأردن للتعاقد مع معلمين ومعلمات في بعض التخصصات المطلوبة لسد النقص في الهيئات التعليمية للعام الدراسي المقبل. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، عن أن الوزارة تلقت عبر موقعها الإلكتروني ما يقارب 1500 طلب من فلسطين بين معلم ومعلمة.



وأشارت إلى أن الوفد سيغادر البلاد بعد العيد وبعد الانتهاء من إجراءات السفر لمقابلة المتقدمين واختيار مستوفي الشروط والأكفأ منهم.



وأوضحت المصادر أن العدد المطلوب من فلسطين والأردن يقارب 800 معلم ومعلمة، مضيفة أن الوزارة تأمل الانتهاء من إجراءات المقابلات خلال الشهر المقبل، على أن يباشر المعلمون، الذين سيتم التعاقد معهم، عملهم مع بداية العام الدراسي الجديد.



وأضافت المصادر أن التخصصات المطلوبة من المعلمين الذكور هي: اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، العلوم، الفيزياء، الجيولوجيا، الأحياء، الكيمياء والرياضيات، على أن يتوافر شرط الخبرة، أما بالنسبة للمعلمات فالتخصصات المطلوبة تنحصر في مادتي الفيزياء والرياضيات فقط مع شرط الخبرة.