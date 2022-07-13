دمشق - هدى العبود



انتقد الفنان دريد لحام أعمال البيئة الشامية وصناعها قائلا: «أنا أمي جابت 12 ولدا وعمري ما سمعت أبي حكى كلمة نابية مع أمي، بينما ببعض أعمال البيئة الشامية بتلاقي الوحدة بتجبلو طشت «سطل» المي وبتغسلو رجليه ويمكن بيضربها برجلو وهي بتقلو تقبرني سيدي انت سيدي، شوهاد!! ماهيك المرأة الدمشقية أبدا».



وتابع لحام مستنكرا: «هون صارت الإساءة للمرأة، لأن الناس بتحب تشوف الفعل الغلط، وبالنسبة للخنجر بتلاقي كلو حامل خنجر، عنا ما بيحملوا خناجر، يعني أنا على وعيي بالشام القديمة ما حدا حاطط خنجر، وبالتأكيد في تشويه للتاريخ السوري».