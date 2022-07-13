بيروت ـ بولين فاضل



بدأ العد العكسي لإطلاق حفل انتخاب «ملكة جمال لبنان 2022»، الذي تنظمه الـ LBCI بالتعاون مع وزارة السياحة اللبنانية، 24 الجاري.



ويقام هذا الحدث الجمالي الثقافي والإعلامي المنتظر في مجمع «الفورم دو بيروت» Forum de Beyrouth في قلب عاصمة الثقافة والجمال بيروت، ومفاجأة الحفل ستكون النجمة نانسي عجرم التي ستحيي السهرة.



ما الأغنيات التي ستقدمها نانسي في حفل الانتخاب؟ كيف ستكون إطلالاتها؟ ماذا عن أسماء الصبايا المشاركات؟ من سيكون مقدم أو مقدمة الحفل؟ ومن هم أعضاء لجنة التحكيم؟



بانتظار الكشف عن المزيد من التفاصيل، تستمر التحضيرات لهذا الحدث السياحي والجمالي الأبرز، في رسالة عنوانها الأمل الدائم بنهوض لبنان.