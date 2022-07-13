قال رئيس لجنة 1922 النافذة في حزب المحافظين، غراهام برادي، إن الإعلان عن رئيس الوزراء الجديد الذي سيخلف بوريس جونسون سيكون في 5 سبتمبر المقبل.



وقال برادي إن لجنة عام 1922، التي تدير عملية اختيار زعامة الحزب وبالتالي خليفة جونسون: «سيحتاج كل مرشح إلى الحصول على دعم 20 عضوا في البرلمان لقبول ترشحه»، في عتبة تزيد بشكل ملحوظ عن الأعضاء الـ8 المنصوص عليهم في قواعد الحزب المعتادة.

وأوضح أن الجولة الأولى من التصويت بين نواب حزب المحافظين ستجرى اليوم، مضيفا أن المرشحين سيحتاجون إلى الحصول على 30 صوتا للدخول في الجولة الثانية المقرر إجراؤها غدا. وأشار الى ان عدد المتنافسين سينخفض إلى اثنين قبل حلول العطلة الصيفية للنواب في 21 الجاري.

وسيخضع المتنافسان الأخيران بعد ذلك إلى اقتراع عبر البريد يشارك فيه جميع الأعضاء المحافظين، الذين يبلغ عددهم حوالي 200 ألف، خلال الصيف وسيصبح الفائز زعيما جديدا لحزب المحافظين ورئيسا لوزراء بريطانيا.



وتابع برادي: «إنني حريص جدا على إنهاء هذا الأمر بشكل سلس ونظيف وسريع قدر الإمكان»، واصفا ذلك بأنه جدول زمني «معقول تماما» من شأنه أن يسمح بإجراء الاقتراع البريدي في جميع أنحاء البلاد خلال الصيف.



في غضون ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب ووزير النقل جرانت شابس دعمهما لحملة ريشي سوناك ليكون رئيس الوزراء المقبل.