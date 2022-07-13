أنهى حجاج بيت الله الحرام «غير المتعجلين» امس الثالث عشر من شهر ذي الحجة مناسك الحج لهذا العام 1443 هجريا، بعدما أكملوا رمي الجمرات الثلاث في ثالث أيام التشريق، حيث غادروا مشعر منى وقاموا بـ «طواف الوداع»، ومن ثم ودعوا مكة المكرمة بحفظ الله تعالى وعنايته.

وكان الحجاج «المتعجلون» قد رموا أمس الأول الجمرات الكبرى والوسطى والصغرى، بينما بقي من غربت عليه الشمس من ضيوف الرحمن حتى أمس، حيث أتم رمي الجمرات في آخر أيام التشريق.



وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن الحجاج أنهوا رمي الجمرات ضمن خطط التفويج.



وأفادت الوزارة، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، بنجاح تفويج الحجاج بعد رمي الحجاج للجمرات، وتوجههم إلى بيت الله الحرام، حيث أدوا طواف الوداع.



هذا، وتوالت التهاني للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة نجاح موسم الحج.

ورفع وزير الحج والعمرة في السعودية د.توفيق بن فوزان الربيعة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ، بفضل الجهود المتواصلة والمتابعة المستمرة من القيادة، وما وفرته من ممكنات مادية وبشرية لتسهيل تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.



‏وأوضح أن الشراكة الفاعلة مع الجهات كافة، الأمنية والصحية والمدنية، أسهمت في تسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج، مشيدا بجهود العاملين والمتطوعين من أبناء المملكة والمقيمين فيها خلال موسم الحج، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل منظومة متكاملة تتميز بالتشارك بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في منظومة الحج والعمرة.



وثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ما قدمته المملكة، وما وفرته لكل ما يلزم لخدمة إقامة المشاعر المقدسة للحجاج من مختلف أنحاء العالم الإسلامي والعالم كله.



كما أشادت رابطة العالم الإسلامي بالأداء المتميز لخطة الحج، مؤكدة أن السعودية تعاملت بكفاءتها المعهودة مع المخاطر القائمة لجائحة «كوفيد-19»، والتداعيات الناجمة عنها، مع المحافظة التامة على أعلى معايير السلامة الصحية بين الحجاج، مهنئة المملكة بمناسبة نجاح موسم الحج.

وفي سياق متصل، هنأ مفتي مصر رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم د.شوقي علام، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، وإتمام ضيوف الرحمن لمناسك الحج بسهولة ويسر.