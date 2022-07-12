عبدالكريم العبدالله

شددت وزارة الصحة على الحجاج العائدين إلى أرض الوطن بضرورة إجراء فحص «PCR» خلال 3 أيام من تاريخ الوصول، وذلك عبر مراكز الفحص التابعة للوزارة.



واضافت: في إطار الحرص على متابعة الحالة الصحية للحجاج بعد أداء مناسك الحج، وبدء العودة من الأراضي المقدسة، نود التنويه بإجراء فحص PCR خلال 3 أيام من تاريخ الوصول عبر مراكز الفحص التابعة للوزارة: مركز جسر جابر للفحص ( من الساعة 5 عصراً - 10 مساءً)، ومحجر مستشفى جابر الأحمد (من الساعة 8 صباحا - 12 بعد منتصف الليل)، أو أحد المراكز المعتمدة في القطاع الأهلي.

ولفتت إلى متابعة نتيجة الفحص من خلال تطبيق مناعة Immune.

و نوهت بأنه في خلال 10 أيام من العودة، من الضروري طلب الاستشارة الطبية عند الشعور بأي أعراض أو علامات على الإصابة بأي من الأمراض المعدية.