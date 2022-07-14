تقسيم السرداب إلى مستودعات للتخزين وتربية النباتات

6م الحد الأقصى لارتفاع البناء المكون من دور أرضي فقط



بداح العنزي



انتهت البلدية من إعداد الدراسة المقترحة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المشاتل بجميع المناطق.



وتضمنت الاشتراطات ان تكون نسبة البناء 100% من مساحة القسيمة مع السماح بإقامة أكثر من سرداب.



وأشارت الدراسة إلى التالي:



التعريف:



يقصد بالمباني المخصصة لأعمال المشاتل الزراعية، هي تلك المباني او القسائم التي تستغل لأغراض تربية الشتلات الزراعية بمختلف أنواعها وبيع وعرض النباتات والزهور وتنسيق وصيانة الحدائق وتجهيزاتها والمنتجات الزراعية مع مخزن البذور والمستلزمات الزراعية، بالإضافة الى مكتب فقط لإدارة المشتل، ولا يسمح باستغلال البناء لأي غرض آخر غير الغرض المخصص من أجله القسيمة وهو (المشاتل).



أولا: نسب البناء والاستعمالات



1 - السرداب:



أ - تكون نسبة البناء بواقع 100% من مساحة القسيمة ولا يحسب ضمن النسبة.



ب - يجوز استعمال السرداب بالكامل لذات الغرض المخصص له القسيمة كما يجوز تقسيمه الى مستودعات للتخزين وتربية النباتات لخدمة القسيمة.



ج - يجوز عمل جزء من السرداب ليستغل مواقف للسيارات ولخدمة التحميل والتفريغ وتستعمل لخدمة المبنى فقط.



د - يسمح بإقامة أكثر من سرداب شريطة استغلال السردايب الإضافية مواقف للسيارات فقط.



2 - الأرضي:



أ - تكون نسبة البناء بواقع 50% من مساحة القسيمة تشمل جميع المباني وتترك المساحة المتبقية للتهوية ويجوز تغطيتها بمواد خفيفة قابلة للنقل والإزالة ويكون سقفها من المواد التي تسمح بنفاذ الضوء.



ب - يسمح باستغلال الطابق الأرضي كخدمات عبارة عن: (معرض للمستلزمات الزراعية والشتلات الزراعية وتجهيزات الحدائق + مخزن + خزان مياه + دورات مياه) كما يسمح بعمل غرفة لرجل الأمن والسلامة مع دورة مياه خاصة به وأيضا غرفة كهرباء شريطة الا تتجاوز دورات المياه وغرفة الأمن والسلامة وغرفة البناء نسبة 2% من مساحة القسيمة (المساحة المسموح بالبناء عليها).



3- الميزانين:



أ - تكون نسبة البناء بواقع 30% من مساحة القسيمة ولا تحسب من ضمن النسبة.



ب - يسمح باستغلال الميزانين كمكتب فقط لإدارة المشتل ولا تصدر له رخصة تجارية وتترك باقي المساحة خالية من أي منشآت.



ج - لا يسمح ببروز الميزانين خارج حدود المسقط الأفقي للمساحة المرخصة بالطابق الأرضي.



د - يجب أن تتوافر وسائل التهوية والإنارة الطبيعية.



هـ - لا يجوز إصدار رخصة تجارية منفصلة للميزانين ويكون استغلاله في الغرض المخصص من أجله القسيمة فقط.



4- يصدر للمبنى (المشتل) ترخيص تجاري واحد فقط لصاحب العقار وفي الغرض المخصص من أجله القسيمة.



ثانيا: ارتداد الأبنية



يجوز البناء على حدود القسيمة من جميع الجهات شرط توافر الوسائل اللازمة للوقاية من الحريق وحصره وعدم انتقاله، وذلك وفق متطلبات واشتراطات قوة الإطفاء العام.



ثالثا: ارتفاعات الأبنية



أ - الحد الأقصى لصافي ارتفاع البناء المكون من دور أرضي فقط (6م) أما في الحالات التي يسمح فيها ببناء ميزانين فيكون الحد الأقصى لمجموع ارتفاع الطابق الأرضي والميزانين (9م) بشرط ألا يزيد ارتفاع الميزانين على (4م).



ب - يجوز إقامة بيت الدرج بما يجاوز الحد الأقصى لارتفاع البناء على ألا يزيد على (3م).



ج - الحد الأدنى لصافي ارتفاع السرداب (3م) والحد الأقصى (5م) كما ان الحد الأقصى لارتفاع السرداب فوق مستوى سطح حجر الرصيف لأكثر الشوارع ارتفاعا (1.50م).



د - تحسب ارتفاعات المباني والطوابق وفقا للأسس التالية:



1- الحد الأقصى لارتفاع المبنى هو المسافة بين متوسط منسوب حجر الرصيف لأكثر الشوارع ارتفاعا الى مستوى السطح ولا تدخل ضمنه تصوينة السطح او بيت الدرج او مباني المعدات الميكانيكية وفي حالة عمل سرداب يحسب الحد الأقصى لارتفاع البناء بدءا من سقف السرداب.



2- الحد الأدنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد هو المسافة بين مستوى سطح البلاطة الى مستوى سطح البلاطة للطابق الذي يليه.



3 - الحد الأقصى لارتفاع تصوينة السطح (1.5م).



رابعا: الملحقات الإضافية للأبنية الرئيسية



لا يجوز إقامة اي ملحقات إضافية لقسائم أبنية المشاتل.



خامسا: الأدراج



أ - الحد الأدنى لصافي عرض الدرج الرئيسي وبسطته (1.5م) ويجب ان يكون عرض البسطة مساويا لعرض الدرج.



ب - يحدد عرض دعسات الدرج كالآتي:



ضعف ارتفاع الدرج + عرض الدرج = من (60 الى 65سم) بشرط أن يكون الحد الأقصى لارتفاع الدرجة الواحدة (17سم).



ج - الحد الأدنى لصافي الفراغ بين دعسة الدرج وأرضية بسطة السقف (2.2م).



د - لا يجوز إقامة الدرج في اتجاه واحد لأكثر من 14 درجة.



هـ - يجوز ان تكون التهوية والإنارة الطبيعية في الدرج بصورة كافية، وذلك عن طريق نوافذ تفتح على الهواد الخارجي مباشرة.



و - يجوز عمل أدراج ميكانيكية متحركة مفتوحة الجوانب من السرداب للطابق الأرضي ومن الطابق الأرضي للميزانين.



ز - يتم تنفيذ الأدراج وفقا لمتطلبات ومواصفات قوة الإطفاء العام.



سادسا: أدراج الهروب



أ - يجب بناء أدراج الهروب وفقا لمتطلبات ومواصفات قوة الإطفاء العام وأن تكون من مواد غير قابلة للاحتراق، كما يجب عزله بأبواب وجدران مانعة للحريق والدخان ويتعين ان يؤدي الى الخارج مباشرة او الى فسحة خالية من العوائق تؤدي بدورها الى الخارج.



ب - اذا تم اعتبار الأدراج الرئيسية او الفرعية كأدراج الهروب يجب ان تتوافر بشأنها الشروط والمواصفات الواردة بالفقرة (أ).



لا يجوز استبدال المصاعد الكهربائية بأدراج الهروب.



سابعا: البروزات



أ - يجوز في واجهات الأبنية الرئيسية البروز لغاية تجميلية ولا تدخل ضمن نسب البناء بشرط ألا يتجاوز هذا البروز الأطوال التالية:



1- كحد أقصى للشفرات والنوافذ والبروزات التجميلية (50سم) وسائر البروزات المماثلة والتي تعتبر جزءا من البناء.



2- (متر واحد) لبروز السطح الأخير لتصوينه السطح (الدروة).



3- يبدأ البروز على ارتفاع (2.2م) من منسوب الأرض المطل عليها البروز شريطة ألا يكون البروز بمنسوب سطح الطابق.



ب - كما يجب للأبنية التي تقع داخل القسائم بارتدادات فيطبق عليها ما جاء فـــي (1و2) من الفقرة (أ) أعلاه على ألا تؤخذ هذه البروزات بعين الاعتبار عند تحديد الارتدادات.



ثامنا: المناور



يجوز عمل منور او أكثر وفقا لاشتراطات قوة الإطفاء العام.