نظم بنك برقان مؤخرا حملة التبرع بالدم لموظفيه في المقر الرئيسي للبنك بالتعاون مع بنك الدم المركزي ووزارة الصحة، وذلك في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية المجتمعية وكواحد من أنشطة خدمة المجتمع المحلي، حيث تهدف الحملة إلى تعزيز مخزون بنك الدم من مختلف الفصائل، ورفع مستوى وعي الموظفين بأهمية التبرع ومدى تأثيره في الحفاظ على قيمة الحياة بالمجتمع.

شارك في الحملة أكثر من 80 موظفا، وتم جمع أكثر من 60 كيس دم من مختلف الفصائل، كما حرص فريق المنظمين من بنك برقان، وزارة الصحة، وبنك الدم المركزي على تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية مع المشاركين بحسب التوصيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.

وقد صرحت ريما الأصبحي، مدير أول الاتصالات الداخلية والارتباط الوظيفي في بنك برقان قائلة: ترجع أهمية هذه الحملة إلى تعدد جوانبها، فمع كونها جزءا من استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية، ومشاركتها في رفع مستوى الصحة العامة للمجتمع، تؤدي في نفس الوقت دورا أساسيا من خلال تذكير فريقنا بأهمية تقديم يد العون للآخرين متى ما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وينعكس ذلك إيجابيا على روح المبادرة لدى الفريق، كما ترسخ الحملة قيم البنك التي تؤكد على احتضان المعاني الإنسانية المشتركة بين الجميع، وتنطلق في رؤيتها بالمقام الأول من سعي برقان لتحقيق مصلحة المجتمع، تجسيدا لشعار «أنت دافعنا» الخاص بالبنك.

ويسعى بنك برقان إلى مواصلة تطبيق استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية بفعالياته المختلفة، وتعزيز مستوى صحة المجتمع من خلال برامجه، إضافة إلى تمكين القيم الاجتماعية والمحافظة عليها. كما يحرص على استمراره في دعم المبادرات من مختلف الجهات الحكومية.