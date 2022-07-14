القاهرة - ناهد إمام



صرّح د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، تولى تنفيذ 121 مشروعاً بـ 5 مراكز بمحافظة المنيا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.



وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزي للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ 25 مركزا في 10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وتشمل المشروعات، إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكباري على المجاري المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعي، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق، بالإضافة إلى إنشاء عمارات «سكن كريم» للمواطنين.



وقال محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: انتهى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، من تنفيذ 121 مشروعا، بالمراكز التالية: مركز العدوة به 4 وحدات محلية، تضم 26 قرية، ومركز ملوي به 9 وحدات محلية، تضم 49 قرية، ومركز مغاغة به 6 وحدات محلية، تضم 41 قرية، ومركز أبوقرقاص به 8 وحدات محلية، تضم 47 قرية، ومركز ديرمواس به 5 وحدات محلية، تضم 29 قرية.