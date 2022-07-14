القاهرة - ناهد إمام - هالة عمران



قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، رفع الأسعار الحالية للبنزين بأنواعه، وكذلك سعر السولار وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل. وأوضحت اللجنة - في بيان أمس - أنه اعتبارا من الساعة التاسعة صباح امس تصبح الأسعار 8 جنيهات لليتر البنزين 80، و9.25 جنيهات لليتر البنزين 92، و10.75 جنيهات للتر البنزين 95، وكذا رفع سعر بيع السولار إلى 7.25 جنيهات لليتر.



كما قررت اللجنة زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 5 آلاف جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.



وشهدت أسعار البترول العالمية تحركات حادة ومفاجئة عقب الأزمة الأوكرانية، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ويتراوح سعر البرميل بين 110 و120 دولارا.



وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل البترول في الموازنة العامة لعام 2022-2023 عند 80 دولارا، مقابل 61 دولارا في الموازنة السابقة.



إلى ذلك، وجّه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، المحافظين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات لاحتكار الموارد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأي صورة.



وطالب وزير التنمية المحلية - في بيان - بتكثيف الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية وإدارات المواقف والمرور ومديريات التموين على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين على أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي شهدتها المواد البترولية.



كما وجّه شعراوي بسرعة التنسيق بين كافة المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى وأن تتناسب تلك الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود.



وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخليا وبين المحافظة والأخرى، ستكون ما بين 5% و7% على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة مع تعليقها بكل المواقف وتكون بصورة واضحة. وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.



كما طالب الوزير بالتأكيد على هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية على أن تكون زيادة تعريفة الركوب متناسبة مع زيادة أسعار الوقود، لافتا إلى أن الزيادة في سعر التذكرة لن تتخطى 50 قرشا عن الأسعار القديمة.



وقال شعراوي إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات، مطالبا المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات ومبادرة «صوتك مسموع» بالوزارة لتقديم أي شكوى، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: «15330» وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكتروني للوزارة: «[email protected]».