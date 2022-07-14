عبدالله قنيص



وجّه محقق مخفر شرطة السالمية بضبط وإحضار سيدة بموجب رقم هاتف قدمه مواطن في ملف قضية حملت عنوان «نصب واحتيال».



وبحسب إفادة المجني عليه فإنه تواصل مع إعلان عن بيع هاتف ذكي ومن ثم تواصل هاتفيا مع سيدة على ان يلتقي في منطقة السالمية لتتسلم المبلغ المتفق عليه وتسلمه الهاتف حسب الاتفاق. وأضاف المبلغ: توجهت إلى المنزل ففوجئت بأن علبة الهاتف بداخلها رسالة مدون فيها اعتذار من السيدة، حيث انها ادعت انها تعاني من أزمة مالية واضطرت لهذه الحيلة، وأنها تعده بأنها ستعيد المبلغ الذي تسلمته خلال يومين، وقدم المبلغ رقم هاتف السيدة وكذلك العلبة التي كان يفترض أن بداخلها الهاتف الذكي.