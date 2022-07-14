أحمد خميس



أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن وزارة الداخلية تتجه إلى الطلب من 60 مدنيا يعملون في الوزارة التقدم بطلبات تقاعدهم لبلوغهم سن الستين عاما، مشيرا الى ان هؤلاء المدنيين أكملوا في خدمتهم 30 عاما، وهو ما يمنح الوزارة الحق في الطلب منهم التقاعد اتساقا مع قانون الخدمة المدنية.



ويأتي هذا الإجراء عقب أيام من طلب «الداخلية» من قيادات أمنية تخطت الستين عاما التقاعد لإفساح المجال امام الكفاءات الأمنية الشابة وفي إطار ضخ دماء جديدة في قطاعات الوزارة. ورجح المصدر أن يقوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بتسكين الشواغر فور اعتماد ترقية عمداء الى ألوية وعقداء إلى عمداء عقب الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.