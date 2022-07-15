أعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة عن انتهاء الإدارة المالية للشركة من إعداد النتائج الأولية لأداء الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022، حيث من المتوقع أن يصل صافي أرباح الشركة إلى 2.28 مليون دينار تقريبا، أي ما يعادل نحو 12.61 فلسا للسهم الواحد، وذلك مقارنة بأرباح قيمتها 2.08 مليون دينار للربع الثاني من 2021، وربحية السهم البالغة 11.53 فلسا للسهم الواحد بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أنه في ضوء توقعات نتائج الربع الثاني من العام الحالي، فإنها تتوقع أن يصل صافي الربح للنصف الأول من العام الحالي إلى 3.63 ملايين دينار تقريبا، أي ما يعادل نحو 20.12 فلسا للسهم الواحد، وذلك مقارنة بصافي الربح للنصف الأول من 2021 والبالغ 5.34 ملايين دينار، والتي تعادل 29.54 فلسا للسهم الواحد.



واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أنها ستقوم بالإعلان عن طريق شركة بورصة الكويت عن النتائج النهائية للربع الثاني لعام 2022، وذلك بعد ان تتم مراجعتها من قبل مدقق الحسابات خلال الأسابيع الـ 3 المقبلة.