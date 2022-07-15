أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تتويج الرابحين في عرض Blue Deals، الذي أطلق مؤخرا بالتعاون مع شركة Petro Easy للوقود ضمن حملة «حساب الشباب»، حيث فاز كل من محمد النويعم، وفاطمة المحمد، وشلاش الحجرف، وأبرار خلف، وشوق العجمي، وراشد خالد، وناصر المعيوف، وأسماء المطيري، وعبدالرحمن العنزي، وساره عبدالرحمن، في السحب الذي تم إجراؤه مؤخرا على جوائز العرض، والتي شملت بطاقة تعبئة بنزين لكل منهم بقيمة 100 دينار، مقابل 10 دنانير فقط.



وفي كلمة توجه فيها مدير أول الاتصال الخارجي، من إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في KIB، فهد السرحان، بالتهنئة لجميع الرابحين في عرض الـ Blue Deals، قائلا: يسعدنا دوما أن نقدم لعملائنا من شريحة حساب الشباب كل ما هو جديد ومبتكر من عروض ومكافآت خاصة تعزز تجربتهم المصرفية الاستثنائية مع البنك، وتمنحهم مزايا حصرية بقيمة مضافة تدعم سلسلة خدماتنا ومنتجاتنا المالية والمصرفية المصممة خصوصا لهم، وذلك بالتعاون مع أفضل الشركاء لدى KIB من متاجر البيع بالتجزئة والملابس والإلكترونيات، وكذلك المطاعم وشركات السيارات وغيرها.



وأشار إلى استمرار حملة «حساب الشباب» من KIB حتى نهاية العام الحالي، مع فرص أخرى للاستفادة بعروض الـ Blue Deals القادمة، والتي سيقوم البنك بالإعلان عنها لعملائه لاحقا على مدار العام، كذلك أفاد بأن البنك سيقدم لكل عميل من عملاء شريحة «حساب الشباب» طوال هذه الحملة هدية بمناسبة يوم ميلاده، وهي عبارة عن رصيد بقيمة 5 د.ك على تطبيق «ديليفرو»، كما يتسنى لجميع عملاء «حساب الشباب» الحصول على خصومات خاصة عند المتاجر المشاركة في برنامج خصومات KIB، عبر استخدام بطاقة «الشباب» للسحب الآلي.