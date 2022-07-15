عبدالعزيز الفضلي



أبرم وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب عقد أعمال النظافة لمدارس ومباني منطقة الجهراء التعليمية مع الشركة المختصة بمبلغ إجمالي مقداره 6 ملايين و196 ألف دينار ولمدة 3 سنوات بدءا من الأول من سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن نجح وكيل القطاع المالي يوسف النجار في متابعة إجراءات موافقات الجهات الرقابية طوال الفترة الماضية.

وتضمن العقد، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، أن «الطرف الأول يلتزم بتسديد مستحقات الطرف الثاني على دفعات طبقا للمادة (10) من الوثيقة (2-1) من وثيقة الشروط الخاصة ووفقا لطريقة وضوابط صرف الدفعات الواردة بالمادة (3) من الوثيقة (1/5) ملحق الشروط الإضافية، ودون إخلال بطريقة وضوابط صرف الدفعات وفقا للوارد بالمادتين المشار إليهما يدفع للطرف الثاني مبلغا وقدره (6.196.065/276 د.ك) (فقط ستة ملايين ومائة وستة وتسعون ألفا وخمسة وستون دينارا كويتيا و276 فلسا لا غير) نظير قيامه بتنفيذ كافة أعمال النظافة موضوع العقد، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في مستندات العقد، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي مبالغ أخرى إضافية خلاف المبلغ الإجمالي المتعاقد عليه، وذلك تحت أي بند أو مسمى أيا ما كان، إلا في حالة تعديل العقد بالزيادة وفقا للمنصوص عليه بالوثيقة (2-1) الشروط الخاصة للمناقصة موضوع العقد.



كما نص العقد على ضرورة التزام الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها خلال المدة الإجمالية للعقد المتمثلة في (36) ستة وثلاثين شهرا للمواقع - و(30) ثلاثين شهرا للمدارس، ولا تحتسب من بينها مدة/ مدد التأخير في بدء تنفيذ أعمل النظافة المتعاقد عليها على أن تبدأ مباشرة العمل وفقا للمدة الإجمالية المذكورة أعلاه لتنفيذ وتجهيز أعمال التنظيف والخدمات لمدارس ومواقع الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية من تاريخ 2022/9/1 ولغاية تاريخ 2025/8/31 ويحق للوزارة تمديد العقد لمدة سنة بذات الشروط والأسعار المتعاقد عليها دون اعتراض الطرف الثاني.