وكالات: اكتمل بدر شهر ذي الحجة للعام الهجري الحالي مساء الأربعاء، حيث بلغ لمعانه 99.5%، وهو القمر العملاق الثاني (سوبر مون) من بين 3 أقمار عملاقة لهذا العام بعد بدر ذي القعدة، ليضيء سماء الكويت والمنطقة العربية ودول العالم المختلفة.



وقد أوضح خبراء فلكيون أن وصف «القمر العملاق» يطلق على القمر سواء كان في المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلو مترا، مستدركين بأن هذا الوصف أصبح شائع الاستخدام رغم أنه ليس توصيفا فلكيا، فالتسمية العلمية الصحيحة هي «قمر الحضيض».



والمهتمون بعلم الفلك يدركون أن المقصود بالحضيض وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض، بحيث سيكون حجمه الظاهري أكبر بنحو 14%، وإضاءته أكثر بنحو 30% من المعتاد.



ويعرف هذا البدر يعرف عند القبائل الأميركية باسم (قمر الرعد)، ويمثل اكتمال البدر أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.



يذكر أن الأمم المتحدة حددت يوم 20 يوليو من كل عام للاحتفال بيوم القمر العالمي، ويوافق الذكرى السنوية لأول هبوط بشري على سطح القمر في إطار مهمة «أبولو 11» التي أرسلت إليه.