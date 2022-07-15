رفضت قاضية في فيرجينيا الأربعاء طلبا كانت تقدمت به الممثلة أمبير هيرد (36 سنة) لإعادة المحاكمة في قضية التشهير التي خسرتها أمام زوجها السابق جوني ديب.



وكان محامو هيرد طلبوا من القاضية بيني أزكاريت إلغاء حكم هيئة المحلفين الذي يأمر هيرد بدفع تعويض لديب قيمته 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى إعلان بطلان المحاكمة، لكن طلبهم لاقى رفضا من القاضية.



ويعود سبب طلب هيرد إعادة المحاكمة، إلى أن عضوا في هيئة المحلفين لم يكن الرجل الذي استدعته المحكمة بل ابنه، في خطأ وقع بسبب تشابه اسمي الرجلين.



وأكدت أزكاريت «عدم وجود أي دليل على تزوير أو مخالفة حصلت»، وأن العضو المحلف «كان يستوفي الشروط القانونية لتوفير هذه الخدمة».