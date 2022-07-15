رد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر ضمنيا على التسريب الصوتي لرئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، والذي تضمن سبابا واتهامات لأنصار التيار الصدري بأنهم جبناء.



وقال الصدر في تغريدة له مخاطبا أنصاره أمس «لا تكترثوا بالتسريبات، فنحن لا نقيم له وزنا».



وأضاف الصدر، قبل صلاة الجمعة الموحدة المقررة اليوم، أنه لم يدخل في فتنة، وأن الخيار للشعب، مؤكدا أنه سيكون داعما في الأيام المقبلة لأي حراك شعبي لمناصرة الإصلاح.



وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية، بأن أنصار الصدر شكلوا لجانا لتنظيم إقامة صلوات موحدة، وأخرى لترتيب صفوف حراكهم، على أن تكون أول صلاة جمعة موحدة في بغداد ومحافظات أخرى.



ووفق مراقبين، فإن دعوة الصدر هذه تأتي لإظهار قوة تياره، خصوصا بعد استقالة نوابه الـ 73 من البرلمان الشهر الماضي.