





أحداث قليلة يمكن أن تؤثر على تاريخ ومسار أمة بشكل عميق مثل محاولة انقلاب 15 يوليو. ففي ليلة 15 يوليو 2016، وبأمر مباشر من فتح الله غولن (العقل المدبر للإرهاب)، حاول فصيل سري داخل الجيش التركي الإطاحة بحكومة تركيا المنتخبة ديمقراطيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، وبالرغم من أن الديموقراطية التركية لم تكن بمنأى عن الانقطاعات العرضية نتيجة التدخلات العسكرية، إلا أن 15 يوليو كان أشد فرادة في هذا السياق من حيث الطريقة ورد الفعل الذي أحدثه من الجمهور وعواقبه. قبل الخوض في أسباب محاولة الانقلاب غير المسبوقة، يجب فهم الهيكل الإرهابي الذي وقف وراء محاولة الانقلاب تلك وكذلك الأحداث التي سبقت 15 يوليو 2016 بشكل كامل.



على مدى عقود وتحت ستار «حميد» تدثر بحركة التعليم، حاولت منظمة فتح الله غولن الإرهابية (FETÖ) التسلل إلى البيروقراطية التركية العسكرية والمدنية باستخدام كل الوسائل المتاحة. فقد أصدر فتح الله غولن، زعيم هذه المنظمة السرية والإجرامية والإرهابية المسماة FETO، «فتوى» إثر «فتوى»، معطيا الضوء الأخضر لأتباعه المختبئين داخل البيروقراطية للجوء إلى كل وسيلة ممكنة لتحصين مواقعهم في المؤسسات العامة. من خلال استخدام أساليب غير مشروعة، فإن العملاء السريين المرتبطين بـ FETO قد «عملوا» في طريقهم من خلال الرتب في الجيش والقضاء والمؤسسات المهمة الأخرى.



لقد غشوا في امتحانات القبول بالجامعات والمدارس العسكرية وأكاديمية الشرطة، واعتقلوا واضطهدوا شخصيات معارضة لهم، وتنصتوا وابتزوا خصومهم، وسرّبوا وثائق سرية للدولة، وتآمروا ضد مسؤولين حكوميين.



لقد كان الخامس عشر من يوليو خطوة أخيرة يائسة قام بها فتح الله غولن وأتباعه للحفاظ على سيطرتهم والاستحواذ على الدولة.



أظهرت محاولة الانقلاب المسلح في 15 يوليو تصميم منظمة غولن الإرهابية على استخدام الإرهاب بلا هوادة، جنبا إلى جنب مع الجرائم الأخرى، لتحقيق غايتها، ومن خلال هذا الفعل، أظهرت FETO نفسها للعالم كواحدة من أخطر الجماعات الإرهابية.



كانت الطريقة التي حاولوا من خلالها الانقلاب أشبه بغزو واسع النطاق أكثر من كونه انقلابا عسكريا تقليديا، كان 15 يوليو محاولة لغزو تركيا دون أدنى شك. لقد أضاف استخدام الإرهابيين في جيشنا لهذا الأمر مسحة شريرة لمحاولة الغزو.



أسقطت طائرات مقاتلة تركية قنابل على برلمانها خلال جلسة استثنائية، وداهمت استوديوهات القنوات التلفزيونية وحاولت اغتيال الرئيس أردوغان، كانت تلك أكثر محاولة انقلابية دموية شهدتها تركيا على الإطلاق، حيث فقد 251 شخصا حياتهم دفاعا عن بلادهم، بالإضافة 2500 جريح. كان معظمهم من المدنيين العزل، ولم يكن في أيديهم أي شيء سوى الأعلام التركية. لقد تم إطلاق النار عليهم بتهور بالبنادق، وقصفتهم الطائرات المقاتلة، وسحقتهم المدرعات، ودهستهم الدبابات، وهي نفس المعدات العسكرية التي من المفترض أن يستخدمها الانقلابيون لحماية المواطنين الأتراك الذين كانوا يذبحونهم.



ومن سمات محاولة الانقلاب هذه كانت المقاومة الشعبية الشديدة للشعب التركي والتصميم القوي للرئيس أردوغان على عدم الاستسلام لمطالب منظمة غولن الإرهابية. بالاعتماد على تجربة الانقلابات السابقة، كان الانقلابيون واثقين من أن المواطنين الأتراك سيعودون إلى بيوتهم بمجرد رؤية الدبابات في الشوارع وأن الرئيس أردوغان إما سيستسلم أو يفر. وأثبتت تلك الافتراضات أنها كانت سوء تقدير.



في العقد الذي سبق 15 يوليو، شهدت تركيا فترة تحول عبر سنوات من الإصلاحات السياسية والمؤسسية والاجتماعية، ما أدى إلى ظهور ثقافة ديموقراطية أقوى وازدهار اقتصادي غير مسبوق ورأي عام أكثر صراحة. عززت هذه الإصلاحات كلا من المجتمع والحكومة وخلقت ثقة قوية بينهما. هذا الارتباط بين الشعب وحكومته هو المقياس النهائي لمرونة ديمقراطيتنا، وأقوى ضمان لبقائها.



لقد وقف الشعب التركي المحب لوطنه في وجه هذا التهديد المروع مظهرا للعالم بقوة وشجاعة أنهم لم يعترفوا بأي سلطة تعلو إرادتهم ووقفوا على استعداد للتضحية بأرواحهم من أجل حماية دولتهم ونظامهم الديموقراطي. كانت واحدة من أهم نقاط التحول في تاريخ تركيا المعاصر إذ وضع ملايين المواطنين الأتراك خلافاتهم السياسية والثقافية والعرقية جانبا لتشكيل جبهة موحدة ضد المتآمرين. وقد رفضوا السماح لجماعة مسلحة بسلب الديموقراطية والحرية وأسلوب حياتهم.



كما أصبحت المقاومة البطولية للشعب التركي مصدر إلهام للناس في جميع أنحاء العالم، فقد ضحوا بحياتهم من أجل إنقاذ ديمقراطيتهم. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الخطر لم يكن فقط الديموقراطية التركية في تلك الليلة. كما سعى مدبرو الانقلاب إلى تغيير المسار المستقل للسياسة الخارجية التي اعتمدتها تركيا. بالنسبة إلى الأتراك الذين هم بالفعل على دراية بالأجندة السياسية غير الوطنية لمنظمة FETO، كان نضالهم ضد محاولة الانقلاب مفتاحا لاستقلال الأمة. هذا هو السبب في أن الكثير من الأتراك ينظرون إلى هذا النضال باعتباره حرب الاستقلال الثانية للأمة.



وشكل 15 يوليو نقطة تحول مفصلية في تاريخ تركيا السياسي ومستقبلها في العديد من الجوانب. كما ذكرنا أعلاه، على الرغم من أن الهدف الرئيسي لمحاولة الانقلاب كان القضاء على الديموقراطية والاستقلال التركي، فقد كانت لها عواقب معاكسة تماما. فكانت ليلة الخامس عشر من يوليو من أكثر الليالي ظلاما في التاريخ التركي، لكن ذلك الظلام بدده فجر من أنصعها ضياء.



من نواح عديدة، خرجنا من محاولة الانقلاب في 15 يوليو ونحن أقوى وأكثر حرية واستقلالية. على مدار 6 سنوات، شكلت الحرب ضد FETO والجماعات الإرهابية الأخرى داخل تركيا وخارجها واحدة من الأولويات الرئيسية لبلدنا.



بعد شهر ونصف فقط من محاولة الانقلاب، نفذت قواتنا المسلحة عملية درع الفرات ضد داعش، وطهرت مساحة 4000 كيلومتر مربع (1544 ميل مربع) من التنظيم الإرهابي. إن الجيش التركي هو الجيش الوحيد الذي أمكنه خوض قتال مباشر على الأرض ضد داعش، علاوة على ذلك، انتهى تقريبا وجود حزب العمال الكردستاني داخل تركيا بفضل سلسلة من العمليات الناجحة ويقظة قواتنا المسلحة.



قامت تركيا بتطهير بيروقراطيتها من العناصر الإرهابية التي لها صلات مثبتة بمنظمة غولن الإرهابية دون الانحراف عن الحقوق الأساسية وسيادة القانون. بفضل جهودنا على الصعيد الدولي، تم إغلاق المدارس والمراكز التعليمية التابعة لمنظمة FETO في 45 دولة أو ضمها تحت السلطة المباشرة من قبل الدول المعنية.



من خلال سلسلة من الإصلاحات المؤسسية، قمنا بتحديث مؤسساتنا وإضفاء الطابع الديموقراطي عليها، كما عززت تركيا استقرارها السياسي ومكانتها الإقليمية.



هذا هو السبب في أن 15 يوليو 2016 هو تاريخ لن يمحى أبدا من الذاكرة الجماعية لتركيا. 15 يوليو، «يوم الديموقراطية والوحدة الوطنية»، هو رمز لمحبة تركيا للحفاظ على ذاكرتنا الجماعية حية، وتعزيز ديمقراطيتنا، وإحياء ذكرى شهدائنا وقدامى المحاربين ضد محاولة الانقلاب.

سفارة الجمهورية التركية في الكويت