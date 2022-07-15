بيروت ـ عامر زين الدينانطلقت أمس الأول مهرجانات بيت الدين بعد توقف لعامين بسبب جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت لتعيد الأمل رغم وطأة الازمات والانهيارات التي يعاني منها لبنان وأبناؤه من خلال عودة الأضواء وأنغام الموسيقى والطرب الى القصر التاريخي، وسط حضور رسمي شعبي وإشراف مباشر من رئيسة لجنة المهرجانات السيدة نورا جنبلاط، حيث مثل رئيس الجمهورية وزير الإعلام زياد مكاري ومشاركة وزراء الثقافة محمد وسام المرتضى والداخلية بسام مولوي والتربية عباس الحلبي والسفيرتين الأميركية دوروثي شيّا والفرنسية آن غريو.أحيت الليلة الأولى فرقة Les Cordes Résonnantes الموسيقية اللبنانية التي تضم السوبرانو لارا جو خدار، والميزو سوبرانو ناتاشا نصار، بقيادة عازف الكمان جو ضو، والتي قدمت مجموعة واسعة من أشهر أغاني الاوبرا وباقة من موسيقى الأفلام العالمية والتاريخية، تحت عنوان «إنه المكان الذي يدخل منه الضوء».وسيشارك في مهرجانات بيت الدين هذا الصيف عدد من الفنانين اللبنانيين الشباب وتتخلله معارض فنية، تأكيدا على «رسالة الثقافة في كل الظروف والأزمنة»، وتأكيدا على «رسالة الثقافة في كل الظروف والأزمنة».وتقام جميع الحفلات الموسيقية في ساحة «السلاملك» الداخلية في قصر بيت الدين التي شهدت اول انطلاقة للمهرجانات عام 1984.