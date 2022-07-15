القاهرة ـ محمد صلاح



تعكف حاليا الفنانة سهير رمزي على دراسة الشخصية التي تجسدها في مسلسل «دم نقي» ومن المقرر بدء التصوير في نهاية الشهر الجاري وسيتم عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية، واشارت ان سر قبولها العمل الدرامي بعد غياب استمر خمس سنوات، حيث كان آخر اعمالها مسلسل «قصر العشاق» انها تجسد شخصية جديدة تماما على مشوارها الفني ولم يسبق لها تقديمها، ولأن المسلسل يدور في إطار من الرعب والتشويق والإثارة ويضم مجموعة كبيرة من الأطفال، وهو من إخراج محمد سلامة ويشارك في البطولة سمية الخشاب وإياد نصار ومنذر رياحنة ونضال الشافعي وغيرهم.



ونفت رمزي ما يشاع عن اجرائها عمليات تجميل بالوجه حتى تحتفظ بجمالها، مؤكدة انها تخضع لبعض الجلسات الخفيفة جدا والتي لا تسمى بعمليات تجميل، وان سر جمالها ونضارتها حتى الآن هو اتباعها نظاما غذائيا مكثفا والمواظبة على تدريبات الحفاظ على الرشاقة واللياقة اضافة لرفضها السهر والارهاق.