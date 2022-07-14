أسامة أبو السعود



وجه رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب حملات الحج أحمد مطلق الضويحي الشكر لسلطات خادم الحرمين الشريفين وبعثة الحج الكويتية على الجهود المباركة لأداء ضيوف الرحمن مناسكهم بكل سهولة ويسر بفضل الله.

وقال الضويحي في تصريح صحافي: لله الحمد انتهى موسم الحج هذا العام بنجاح و توفيق من الله ثم جهود السلطات في المملكة العربية السعودية ورجع جميع حجاج دولة الكويت بخير و سلامة، سائلين المولى عز وجل لهم القبول وأن يجعل حجهم حجا مبرورا و ذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا .

وتابع الضويحي: لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لهذه الجهود المباركة من المملكة العربية السعودية التي ذللت جميع الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ووفقها الله سبحانه وتعالى الى نجاح هذا الموسم بعد توقف لمدة عامين عن استقبال الحجاج من خارج المملكة بسبب انتشار جائحة كورونا.

وأوضح الضويحي ان تلك الجهود المباركة من حكومة خادم الحرمين الشريفين ليست بمستغربة عنها فهي تقوم على خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن على خير وجه.

كما تقدم رئيس اتحاد حملات الحج الكويتية احمد الضويحي بالشكر الجزيل لرئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية م.فريد عمادي ولجميع اعضاء البعثة وطواقمها بالشكر الجزيل على خدمة حملات وحجاج دولة الكويت.

وثمن الضويحي الجهود الكبيرة التي بذلها أصحاب حملات الحج وتميزهم وتفانيهم في خدمة حجاجهم وتعاون الحجاج معهم، سائلين الله للجميع دوام التوفيق والسداد.