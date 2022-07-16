أكدت مديرة البرامج والأنشطة وعضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد أن «ورشة الخبراء الثانية» البوابة الإلكترونية لقاعدة المعلومات البيئية للتنوع الحيوي «المشتركة بين جمعية البيئة الكويتية وجمعية الحياة البرية في فلسطين» هدفت للتدريب على برنامج وتطبيق أوبزرفيشن Observation.org لبناء القدرات العربية وفتح بوابات عربية لتسجيل بيانات الرصد البيئي الخاص بالطيور والنباتات والحشرات والكائنات الحية البحرية (اللافقاريات والأسماك).

وبينت بهزاد أن التطبيق والموقع يساعدان على الدراسات البيئية لدعم اتخاذ القرار للحفاظ على المواقع المهمة للطيور ومواقع الهجرة خاصة لتخطيط المناطق الحضرية والمشاريع التنموية.

من جانبه، قدم فريق التدريب المكون من المدير التنفيذي لجمعية الحياة البرية بفلسطين ورئيس شركاء البيرد لايف للشرق الأوسط عماد الأطرش، وخبير التطبيقات الإلكترونية سماح الحساسنة، خلاصة قراءات وإحصاءات للبيانات المسجلة للطيور منذ عام 1969 في الكويت والتي تم رصدها غالبا من الخبراء الأجانب.

وأضافت بهزاد: يعتبر الباحثون والسائحون أكثر المسجلين للطيور في الدول العربية ما يدل على أهمية الدول العربية في السياحة البيئية والتي تحتاج إلى الاهتمام وتسهيل دخول السائحين وتوفير الإمكانات الإدارية واللوجستية للدخول للمحميات الطبيعية والوصول للمناطق المهمة للطيور.

وأوضحت «عرض البرنامج التدريبي المناطق المهمة للطيور «IBA» في الكويت، والتي تم اختيارها سابقا وفقا لمعايير متفق عليها دوليا من قبل مؤسسة البيرد لايف انترناشيونال ومقرها في كامبردج - بريطانيا، ولكي يتم اختيار هذه المناطق يجب أن تكون لها أهمية حقيقية بالنسبة لحفظ الطيور على الصعيد الدولي، ويتم اختيارها حسب وفرة الأنواع مثل تعدادها العالمي أو المنتمية لطبيعة المناطق في كل دولة او إقليم او تواجدها على مدار السنة أو موسميا ومدى انتشارها في كل دولة او تلك المهاجرة، بالإضافة إلى وجود أنواع مهددة بالانقراض على المستوى العالمي، فضلا عن أنواع ذات توزيع محدود جدا بالعالم وأنواع تنحصر في بيئات محدودة من العالم».