إنشاء مجرور خرساني لصرف المياه في المدن المزمع إنشاؤها وحتى البحر بطول 73 كيلومتراً



عاطف رمضان



تطرح الهيئة العامة للطرق والنقل البري خلال العام المالي 2022-2023 مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة نظم صرف مياه الأمطار لمناطق صباح الأحمد السكنية وجنوب صباح الأحمد والخيران السكنية والوفرة السكنية، ومن المتوقع الإعلان عنه بداية ديسمبر المقبل.

وتقدر مدة تنفيذ المشروع بـ 48 شهرا وهو عبارة عن مناقصة عامة تهدف الى توفير مستوى جيد من الخدمات للمواطنين في المناطق السكنية الجديدة وتوفير الأمان لهم أثناء هطول الأمطار من خلال تصريف مياه الأمطار بشكل منتظم ومنع حدوث التجمعات، والحيلولة دون حدوث تجمعات مياه الأمطار سواء داخل المنطقة او المناطق المحيطة.

كما يهدف المشروع أيضا الى الحفاظ على جودة مياه الأمطار التي تم نقلها في شبكات مستقلة لتصريف مياه الأمطار فقط، وتحقيق الحماية البيئية عن طريق الحيلولة دون تجمع مياه الأمطار وركودها بالمدن السكنية، ويقع في جنوب شرق الكويت ويخدم مناطق التنمية الجديدة الحالية، وهي صباح الأحمد السكنية والوفرة السكنية ومناطق التنمية الجديدة المقترحة وهي جنوب وشرق صباح الأحمد السكنية والخيران.



ويشمل العمل إنشاء مجرور خرساني لصرف مياه الأمطار من خزانات التجميع لهذه المدن والمزمع إنشاؤها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية عند مخرج شبكات الأمطار لهذه المدن وحتى البحر عند مخرج النويصيب بطول 73 كيلومترا و3 أحواض لحجز مياه الأمطار في مناطق الوفرة وصباح الأحمد السكنية وجنوب صباح الأحمد السكنية.