أعلنت أوكرانيا أنها تلقت الشحنة الأولى من منظومة متطورة من قاذفات الصواريخ، تضاف الى ترسانة من المدفعية البعيدة المدى سبق أن قدمها الغرب لكييف.



وكتب وزير الدفاع الأوكراني اوليكسي ريزنيكوف على مواقع التواصل الاجتماعي أن «الشحنة الاولى من (منظومة) +MLRS M270+ وصلت. ستواكب (صواريخ) هيمارس في ساحة المعركة»، في إشارة الى منظومة الصواريخ الأميركية التي باتت تستخدم في النزاع مع روسيا.



وأضاف: «لا رحمة مع العدو».



من جهة أخرى، اتهم رئيس الشركة الحكومية الأوكرانية المشغلة لمحطات الطاقة النووية، الجيش الروسي بنشر قاذفات صواريخ في موقع محطة الطاقة النووية في زابوريجيا (جنوب)، لإطلاق النار خصوصا على منطقتي نيكوبول ودنيبرو حيث سجلت ضربات روسية.



وقال رئيس شركة «إنرغو-أتوم» بيترو كوتين على تلغرام بعد مقابلة تلفزيونية على قناة «يونايتد نيوز» الأوكرانية إن «المحتلين الروس نصبوا أنظمة إطلاق صواريخ على أراضي محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء في زابوريجيا».



وأضاف: «الوضع (في محطة الطاقة) متوتر جدا والتوتر يتزايد يوما بعد يوم»، متهما «المحتلين بجلب أجهزتهم إلى هناك، بما في ذلك أنظمة صواريخ سبق أن استخدموها في القصف من الجانب الآخر من نهر دنيبرو وعلى أراضي نيكوبول» التي تبعد 80 كيلومترا جنوب غرب زابوريجيا.



وأشار إلى أن عددا قد يصل إلى 500 من الجنود الروس ينتشرون في موقع المحطة و«يسيطرون» عليه.



وأعلنت حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا بينما تحدثت مصادر رسمية وغير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن عمليات قصف في مناطق بينها ميكولاييف ودونيتسك.



وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ضربات في دنيبرو (شرق) وكريمنتشوك (جنوب شرق كييف) وفي منطقة كييف.



بعيد ذلك، قال مركز قيادة المنطقة الجنوبية في أوكرانيا إن الوضع «متوتر لكنه تحت السيطرة».



وكتب على فيسبوك أن «العدو يواصل شن هجماته على أراض كانت محتلة لكن في غياب أي نجاح على الأرض يكثف الضربات الصاروخية والجوية»، مشيرا إلى تحركات روسية في منطقتي خيرسون (جنوب) وأوديسا (جنوب) خصوصا.



في هذه الأثناء، قال حاكم منطقة خاركيف إن ضربة جوية روسية أصابت بلدة تشوهيف بشمال شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل بينهم امرأة عمرها 70 عاما، وإصابة 3 آخرين.



وذكر الحاكم أوليج سينهوبوف ومسؤولون بالشرطة أن الغارة ألحقت أضرارا بمبنى سكني من طابقين ومدرسة ومتجر.



إلى ذلك، ذكر مكتب المدعي العام الأوكراني أن قوات إنفاذ القانون الأوكرانية سجلت حتى الآن أكثر من 23 ألفا و300 جريمة حرب ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.



وأشار المكتب في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية في نسختها الإنجليزية امس إلى أن الجيش الروسي ارتكب بالتحديد 23 ألفا و370 جريمة، بما في ذلك انتهاكات قوانين وتقاليد الحرب، وكذلك التخطيط والتحضير للحرب وإشعال فتيلها، والدعاية الحربية، ضمن جرائم أخرى.



وأضاف البيان أن قوات إنفاذ القانون الأوكرانية سجلت أيضا 11 ألفا و270 جريمة ضد الأمن القومي الأوكراني، بينها جرائم تتعلق بالتعدي على سلامة وسيادة أوكرانيا وحرمة أراضيها.