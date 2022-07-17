

احتفل توفيق أحمد الشرهان بـــزفــاف نـجـله عبدالـله علــى كريمة د.عــماد عبدالله السماعيل بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.