twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الشرهان والسماعيل الأحد 2022/7/17 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2074 A+ A- استمع المعرس عبدالله توفيق الشرهاند.بدر الشريعان مهنئاناصر الدوسري يقدم التهاني(ريليش كومار)يعقوب الوهيب مباركاإبراهيم الأنصاري مباركاد.بدر الرخيص مهنئاد.زياد الشرهان ورياض الشرهان يباركاند.علي الدمخي يهنئ والد المعرس توفيق الشرهانسليمان وبدر الشرهان يباركانغانم الغانم يهنئ المعرس ووالده توفيق الشرهان ووالد العروس د.عماد السماعيلتوفيق الشرهان وولداه محمد وعبدالله الشرهان ووالد العروس د.عماد السماعيل ومباركة للمعرس ووالدهمباركة بالمناسبة السعيدةعبدالله العجمي مباركاعبدالله الشرهان يباركالمعرس عبدالله الشرهان مع والده توفيق الشرهان وشقيقه أحمد الشرهان وابن عمه عمر الشرهان ووالد العروس د.عماد السماعيلألف مبروكتهنئة للمعرسمرزوق المطيري يهنئ المعرس ووالدهتهنئة للمعرس من شقيقه محمد الشرهان وولديه عبدالله ويوسف الشرهانلقطة تذكارية بالمناسبة السعيدةعدد من الأهل والأصدقاء يباركون للمعرس عبدالله الشرهان بالمناسبة السعيدةالمعرس عبدالله توفيق الشرهان متوسطا عددا من الأهل والأصدقاء بمناسبة زفافه احتفل توفيق أحمد الشرهان بـــزفــاف نـجـله عبدالـله علــى كريمة د.عــماد عبدالله السماعيل بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.