محمد الجلاهمة



أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية أن جميع العمالة المنزلية التي يتم ضبطها في مكاتب وهمية لن يسمح لها بالعودة الى سوق العمل مرة أخرى لضبط أسعار تلك العمالة، مشيرا الى ان تمكين هذه النوعية من العمالة للعودة الى سوق العمل يعني تمكينها مرة اخرى من الهرب والعودة الى العمل في تلك المكاتب، لافتا الى ان جميع من يضبط من هذه العمالة تتم احالتهم الى ادارة الإبعاد الإداري، بحيث اذا تبين عدم وجود قضايا جنائية عليهم مثل السرقات او ما شابه يتم إبعادهم.



وقال المصدر إن حملات الوزارة بمختلف قطاعاتها مستمرة بملاحقة الشقق التي تستغل في الأعمال المنافية للآداب وكذلك الشقق التي تستغل في المساچ الى جانب مخالفي قانون الإقامة.



وردا على سؤال حول احتمال منح المخالفين مهلة للمغادرة دون دفع الغرامات المستحقة عليهم مع امكانية العودة، قال المصدر: حتى الآن لا توجد مؤشرات على منح هؤلاء مهلة لتعديل الأوضاع ولا يستبعد اتخاذ مثل هذا الإجراء في الفترة المقبلة وإن كان الأمر لايزال قيد الدراسة وذلك حتى إشعار آخر.



إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني، ان رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في اللجنة الثلاثية والرقابة والتنسيق نفذت عدة حملات تفتيشية في محافظتي العاصمة والفروانية، وتم خلال تلك الحملات ضبط 25 مخالفا، وضبط داخل مكتب وهمي 4 نساء يعملن بنظام اليومية والساعة، حيث جرت إحالة الموقوفين الى جهات الاختصاص.