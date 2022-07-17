محمد الجلاهمة



أسفرت الحملات التي نفذها قطاع المرور والعمليات في الفترة من 9 حتى 15 الجاري، عن ضبط 90 حدثا لقيادة مركبات دون رخص سوق، الى جانب إحالة 83 مخالفا إلى نظارة المرور، فيما ذكر مصدر امني ان غالبية الأحداث الموقوفين لقيادة مركبات بدون رخص سوق من الكويتيين وفي محافظتي الجهراء والأحمدي، مؤكدا ان هؤلاء الأحداث أحيلوا إلى نيابة الأحداث وجار استدعاء الأشخاص المسجلة بأسمائهم المركبات لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.



وبحسب الإحصائية الأسبوعية التي أصدرها قطاع المرور عن تلك الفترة، فقد جرى تحرير 30599 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 4 أشخاص بحوزتهم مواد يشتبه بأنها مخدرة، وجرت إحالة 51 مركبة إلى كراج حجز المركبات لمخالفة اشتراطات الأمن والسلامة، وكذلك لارتكاب بعض السائقين مخالفات جسيمة، كما ضبط 21 شخصا مطلوبا لجهات التنفيذ.