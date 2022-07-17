القاهرة - ناهد إمام



أكدت م.جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم طرح 14 محلا تجاريا بمساحات تتراوح بين (٢١م٢ و١٠١م٢)، و5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (٣٣م٢ و٦٣م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة، بجانب طرح كافيتريا بمحطة نهاية الخطوط بمركز خدمات الحي الأول بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 26/7/2022.



وقالت م.جيهان عمار، إنه تمت إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة، لمن يرغب من المواطنين في التقدم لحجز المحال والوحدات والكافيتريا، وذلك في إطار توفير الخدمات اللازمة وفرص العمل لقاطني المدينة.