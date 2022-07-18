القاهرة - محمد صلاح



فاجأت الفنانة ميس حمدان الجميع بظهورها مرتدية الحجاب، ورغم أن متابعيها طالبوها بالتفسير هل اعتزلت ام قررت الاتجاه لتقديم البرامج الدينية؟ ولكن اتضح أنها تروج لخط الأزياء الذي افتتحته العام الماضي بعد أن قررت احتراف العمل في مجال الموضة والأزياء. وافتتحت ميس أول متجر افتراضي عبر شبكة الإنترنت لتسويق الملابس الكاجوال والمناسب للفتيات في مرحلة الشباب، وخط آخر للمحجبات، وذلك من خلال صفحة خاصة على «إنستغرام».



وأكدت حمدان أنها لم تعتزل التمثيل ولكنها تفضل الاختيار الدقيق للأعمال التي تعرض عليها حتى لا يكون ظهورها لمجرد التواجد فقط، وأشارت الى أنها تم ترشيحها لعمل سينمائي مميز يعيدها الى مرحلة التوهج الفني، ورغم أنها ليست البطلة الأولى، ولكن الشخصية التي تجسدها كتبت من أجلها، فالعمل بطولة جماعية بمشاركة نجوم كبار.