أعلن بنك برقان عن فوز حربي محمود نجدي أحمد بجائزة حساب المزايا للمقيمين بقيمة 4000 دينار، وقد أعرب الفائز عن سعادته بالفوز.



ويقدم حساب المزايا من بنك برقان مميزات تم تصميمها خصيصا للمقيمين لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية، حيث يمكن لأصحاب الحساب الحصول على بطاقة ائتمان مجانا في السنة الأولى بالإضافة إلى إمكانية الحصول على قرض، إلى جانب فرصة الفوز بجائزة نقدية تبلغ 4000 دينار في السحب ربع السنوي، كما باستطاعة العملاء الاستفادة من العروض والخصومات المميزة. وتأتي هذه الخدمة ضمن استراتيجية البنك لتوفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائه الكرام.



وسيواصل بنك برقان تقديم خدمات متميزة وسحوبات خاصة بهدف تجاوز تطلعات العملاء مع توفير فرص للفوز بجوائز نقدية قيمة خلال هذا العام.