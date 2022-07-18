مبارك التنيب



أحال رجال أمن حولي يوم أمس إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات شخصا من غير محددي الجنسية عثر معه على 88 اصبع حشيش ونحو 80 كيس شبو ومبلغ مالي، وجاء ضبط البدون اثر الاشتباه به أثناء سيره بسيارة مظللة.



من جهة أخرى، أحال رجال الأمن العام خلال عطلة نهاية الأسبوع 14 شخصا إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على خلفية ضبطهم بمواد مخدرة وأدوات تعاط والاشتباه في تعاطي مواد مخدرة.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن أكبر عدد من المتعاطين تم ضبطهم في حملات أمنية في محيط مقاهي منطقة العارضية الصناعية، مشيرا الى ان الحملة نفذت خلال 4 ساعات على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، مشيرا إلى ان المواد المضبوطة بحوزة كل شخص سواء مخدرات او أدوات تعاط أرفقت في محاضر الإحالات، كما ضبطت في حملة العارضية وافدتان تعملان في تلك المقاهي، وتبين أنهما مخالفتان لقانون الإقامة، وفي منطقة عبدالله المبارك ضبط مواطنان بحوزتهما مواد مخدرة.