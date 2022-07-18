محمد الجلاهمة



تمكن قطاع الأمن الجنائي يوم امس الاول من مداهمة مصنع للخمور المحلية في منطقة الفروانية وضبط بداخل المصنع 4 وافدين يقومون بإدارة المصنع وتصنيع الخمور، الى جانب العثور على كمية كبيرة من الخمور الجاهزة للبيع والتصنيع وأدوات التصنيع.



من جهة اخرى، أسفر الانتشار الأمني لرجال المباحث الجنائية وعبر حملات أمنية عن ضبط 5 وافدين عثر بحوزتهم على 130 غراما من الحشيش و14 غراما من الشبو وميزان حساس، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، فيما لم يستبعد مصدر أمني ان يبعد الوافدون الذين ضبطت بحوزتهم كميات بسيطة وأدوات تعاط.