أعلن رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) د.خالد أحمد الصالح عن استمرار مبادرة «عيدنا أحلى.. مع حملة كان» المخصصة لتهنئة أطفال مرضى السرطان في العيدين، لتستمر في عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد ظهور أثرها الإيجابي على الأطفال خاصة الذين يعانون من أمراض السرطان المختلفة وطالت فترة شفائهم.



وزاد الصالح أن أعضاء الحملة والمتطوعين الذين قاموا بالزيارات الميدانية للأطفال في المستشفيات خلال أيام العيد حاولوا دعم هؤلاء الأطفال نفسيا من خلال أهداف الحملة، لاسيما من اضطر منهم للمكوث في المستشفيات لفترات طويلة بسبب البروتوكول العلاجي المعقد لمصابي هذا المرض، والذي يحتاج إلى شهور طويلة.



وأشاد أعضاء اللجنة بدور الهيئة الطبية والتمريضية التي تقوم بدورها العظيم في علاج أبنائنا المرضى، مؤكدين أن مرضى السرطان خاصة الأطفال منهم علاجهم يبدأ بالجانب النفسي والابتسامة ومحاولة إدخال السرور في قلوبهم، وما يحدث هو ترجمة حقيقية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تبسمك في وجه أخيك صدقة».

وشكر الصالح كل المبادرين في هذه الحملة، مؤكدا أن هناك شركاء للنجاح الذي حققته الحملة يأتي على رأسهم مدير مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال د.علي الملا علي، والمتطوعون وأصحاب الأيادي البيضاء الذين دائما هم السند بعد الله سبحانه وتعالى.



واختتم الصالح تصريحه قائلا: ان العادات التي جبل عليها شعبنا الكويتي هي الداعم الأساسي لنا في كل فعالياتنا فأصحاب القلوب الرحيمة وغيرهم نجحوا في رسم الابتسامة على شفاه أبنائنا المصابين بالسرطان وهذه أكبر عيدية تقدم لهم في ظل الظروف التي يمرون بها.