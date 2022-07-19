بيروت - بولين فاضل



أخطأ أم لم يخطئ راغب علامة في التعبير بنبرة عالية عن غضبه من المسؤولين في لبنان، فهذا هو ما يشغل أحاديث الناس والصحافة منذ مدة حتى تكاد لا تخلو مقابلة صحافية من طلب إبداء الرأي بقول راغب علامة إن حكام بلده لا يمثلونه فيما حكام الإمارات بإرسائهم العدل والقانون والأمن والسلام يمثلونه خير تمثيل وإنه عاشق منذ زمن للحياة فيها ومعجب بمحاكاتها للتطور والحداثة.



وإذا كان من يتابع مسار تغريدات راغب بشأن واقع لبنان ومسؤوليه لم يفاجئه التصريح الأخير له بل اعتبره يصب في الاتجاه نفسه، فإن ثمة من صب جام غضبه عليه ووجد في كلامه أكثر من علامة استفزاز وتنكر للانتماء الوطني ذاهبا حتى الى حد التساؤل عما إذا كان راغب تخلى عن الجنسية اللبنانية لصالح كسب الجنسية الإماراتية لاسيما أنه أعلن بصريح العبارة أنه ينتمي بفخر الى الإمارات.



أما وصف راغب لبعض مهاجميه بالنفايات البشرية باعتبارهم أزلام زعماء الطوائف على حد تعبيره، فلم يمر أيضا من دون انتقاد إذ ثمة من رأى فيه سقطة كلامية قللت من احترامه لذاته قبل أن تقلل من احترام الآخرين، فحرية التعبير مصانة لكن شخصية عامة بحجمه لا يجدر بها استخدام مثل هذه الأساليب التعبيرية وإنما الأجدى التنبه الى كل كلمة وعبارة، وفق ما رأى أكثر من خبير في الإتيكيت أو ما يعرف بقواعد التصرف.وإذا كان البعض من أهل الفن والإعلام تضامن مع راغب إزاء حملة الهجوم عليه كالفنانين رامي عياش وزين العمر، فإن التضامن لم يخل من افتراق واختلاف في الموقف كقول رامي إن راغب يعود ويتمسك في أكثر من تصريح بسقف موقفه مؤكدا أن الطبقة الحاكمة في لبنان لا تمثله فحسب بل هو حتى يخجل منها ويعتبر أنها المسؤولة عن انتزاع العدل والكرامة من الحياة في لبنان. ويضيف راغب: «لدينا أجمل أرض في العالم لكن الوطن ليس أرضا فقط والأرض بلا كرامة لا معنى لها».